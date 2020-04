Un bracciante agricolo di 47 anni di Vittoria è morto stamani in un incidente stradale nell’ex strada provinciale 16 Scoglitti-Gaspanella.

La sua auto forse per colpa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia è finita fuori strada, si è ribaltata in un terreno sottostante e per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale del distaccamento di Vittoria.

