Messina, anziana morta per coronavirus: era ospite della casa di riposo San Martino

Non ce l’ha fatta la donna di 89 anni, ospite della casa di riposo San Martino, sull’omonimo viale del centro di Messina, ricoverata al Policlinico perché risultata positiva al Covid-19. La donna è deceduta per insufficienza cardiorespiratoria.

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana, inoltre, informa che non si sono verificati altri decessi e guarigioni in città e provincia. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto complessivamente 24 i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia e 14 le guarigioni.

Nella casa di riposo San Martino si sta agendo con tempestività per evitare che si ripeta quanto tragicamente avvenuto nella struttura per anziani “Come d’incanto” (oltre 70 contagi, 17 vittime): la residenza è stata posta in isolamento, gli ospiti sono costantemente monitorato e sono stati effettuati i tamponi a tutti, anziani e personale.

© Riproduzione riservata