Siciliani bloccati a Malta, domani il rientro in catamarano a Pozzallo

È previsto domani a Pozzallo l’arrivo del catamarano della Virtu Ferries da Malta autorizzato dal ministero delle Infrastrutture per il trasporto di più di 250 cittadini siciliani bloccati da settimane nell’Isola dei Cavalieri.

Ma su questa 'corsa speciale' del catamarano il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna mette le mani avanti. «Da una nota inviata dall’Ambasciatore d’Italia a Malta ho appreso - dice Ammatuna - che gran parte dei 260 siciliani rientranti dall’Isola dei Cavalieri si è dichiarata disponibile ad effettuare la quarantena nelle loro abitazioni. Altri venti passeggeri hanno dichiarato di non avere mezzi propri per raggiungere le loro residenze e nel contempo rifiutano la quarantena in un albergo di Ragusa».

« Credo che questo problema vada affrontato per tempo e in maniera decisa. È chiaro che a Pozzallo dovranno rimanere soltanto i residenti, che saranno accompagnati nelle abitazioni dove trascorreranno la quarantena e saranno tenuti sotto stretta osservazione dalle forze dell’ordine. Per quanto riguarda le venti persone dovremo avere ampie rassicurazioni che saranno immediatamente condotti e nella struttura ricettiva di Ragusa dove dovranno essere controllati».

