Stagione balneare 2020, ecco le zone dove sarà vietato fare il bagno nel Messinese

Sono 2,320 i chilomeri di costa tra Giardini Naxos e Scaletta Zanclea che non saranno balneabili nella stagione estiva 2020. Stagione le cui premesse non sembrano essere delle migliori e che, si spera, possa invece dare quell'atteso segnale di ripresa ad un'economia che era già agonizzante e che adesso è praticamente morta.

Puntuale è arrivato infatti il decreto dell'assessorato regionale alla Salute che disciplina il monitoraggio delle acque marine e individua le zone di mare precluse alla balneazione per inquinamento o altri motivi. Il provvedimento, che è stato emanato dal Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, stabilisce per l'1 maggio l'inizio della stagione balneare, che si concluderà il prossimo 31 ottobre. Per i bagnanti saranno off limits, nel tratto Giardini-Scaletta, 2,320 km di costa, di cui 1,270 per le immissioni dei depuratori nello Jonio.

