Messina, Covid 19 non ferma ondata di violenza domestica: in protezione donna maltrattata

Il coronavirus non ferma l'ondata di violenza domestica. Ieri sera il Cirs (Casa di accoglienza) di Messina ha messo in protezione una donna maltrattata. Restare a casa per alcune non è una tutela purtroppo in questi giorni difficili. Il Cirs si è attrezzato e organizzato per poter intervenire in emergenza a tutela delle donne e per le donne con i figli minori che hanno bisogno di aiuto. Il centro può aiutarle in sicurezza.

E in questo drammatico periodo è un messaggio di conforto e sostegno per molte donne. Il gruppo sta agendo in esecuzione delle indicazioni della Regione Siciliana e del Dipartimento pari opportunità del ministero dell’Interno che sono state rese note dalla Prefettura di Messina.

