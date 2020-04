Messina, in scadenza bando per affidamento cani: gestori dei canili scrivono al sindaco

È attualmente in atto - con scadenza i primi di maggio - il bando del Comune di Messina per l'affidamento dei cani attualmente ospitati presso Canile Millemusi, Rifugio Don Blasco e rifugio Santa Margherita.

I gestori delle strutture hanno così deciso di scrivere all'amministrazione comunale per chiedere uno slittamento a tutela degli animali: "In questo periodo di forte stress e concitazione, in cui non è ancora possibile ipotizzare la tempistica necessaria per tornare alla normalità, ci interroghiamo sia sulla necessità che sulla opportunita' di un simile bando che potrebbe comportare il trasferimento dei nostri cani in altre strutture fuori città. Costretti, come siamo, ognuno nelle proprie abitazioni per cercare di salvaguardare noi e i nostri cari, non riusciamo a comprendere come si possa gestire con la dovuta attenzione e serenità la gara in atto che riguarda gli animali di cui ci occupiamo da anni con dedizione e abnegazione".

Da qui la sollecitazione: "Chiediamo a gran voce, dunque, che il sindaco Cateno De Luca, seppur evidentemente impegnato nella - ben più importante - gestione dell' emergenza sanitaria, voglia comprendere la nostra richiesta, sospendere o differire il bando in corso a maggior tutela dei cani di Messina. Sentitamente ringraziamo chiunque vorrà condividere il nostro messaggio accorato. Uniti, come sempre, ce la faremo".

