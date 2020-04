A Messina primo giorno senza vittime da Coronavirus in due settimane: due donne guarite

Nessun decesso, la prima volta nelle ultime due settimane, e due nuove guarigioni. È questo il bilancio di giornata comunicato dal coordinamento per l'emergenza coronavirus a Messina.

Ad essere dimesse sono due donne, di 96 e 57 anni, ricoverate circa due settimane fa. In particolare la degente di 96 anni era una degli ospiti della casa di riposo "Come d'Incanto" di Messina. Arrivata al Policlinico con crisi respiratorie, dopo la degenza e un ciclo di cure ha effettuato i due tamponi previsti che sono risultati negativi.

È stata quindi dimessa e si trova adesso presso la struttura cittadina in cui erano stati alloggiati altri ospiti della stessa casa di riposo che non avevano contratto il Covid-19. È la prima ospite della casa di riposo a guarire dal Covid-19. In totale, sono 17 le guarigioni.

Il numero dei contagiati sale a 320, con un +6 rispetto a ieri, in linea con il trend dell'ultimo periodo.

