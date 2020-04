Coronavirus, Asp Messina completa ricognizione per 100 nuovi posti letto

L'Asp di Messina ha completato il percorso di ricognizione per i posti letto aggiuntivi presso le strutture sanitarie private accreditate, per fronteggiare le necessità di ricoveri di malati da infezione Covid-19 per oltre 100 posti letto.

Presso la casa di cura Cappellani come "Covid Center" e "Covid Hospital" sono stati individuati 43 posti letto con 2 posti di terapia sub-intensiva e 7 di terapia intensiva; presso la Cot ci sarà la disponibilità fino a 60 posti letto Covid e due posti letto di terapia intensiva.

Sono stati inoltre individuati 85 posti letto presso Villa Salus + 3 in assistenza intensiva ed inoltre 71 posti letto presso la casa Carmona che sono posti da utilizzare a supporto degli ospedali pubblici.

Sarà ora il dirigente dell'Asp preposto, Vincenzo Manzi, a contrattualizzare le convenzioni stipulate, dopo i sopralluoghi tecnici del Dipartimento di Prevenzione. L'Asp di Messina ringrazia Aiop Sicilia nella persona del dottor Marco Ferlazzo e Aiop Messina nella persona del dottor Gustavo Barresi per la virtuosa sinergia posta in essere.

