Messina, sanificazioni nella zona centro-nord: troppi mobili e materassi in strada

Ha preso il via anche nella zona nord di Messina la seconda “tornata” di sanificazioni avviate lo scorso fine settimana dalla Messinaservizi Bene Comune in strade e piazza cittadine. Nella notte appena trascorsa, con partenza alle 23 e conclusione turno alle prime luci dell'alba, i mezzi della società in house hanno attraversato diversi rioni cittadini.

Tre i mezzi in funzione nell'area del centro, due moderni con atomizzatore (altri verranno messi in funzione nelle prossime ore) e uno con operatori dotati di apparecchiature a transpalle e pompa irroratrice, ognuno con zone di riferimento.

Tutte le arterie in cui non è stato effettuato il servizio completo, verranno nuovamente attenzionate oggi, quindi la raccomandazione della Msbc è comunque di raccogliere la biancheria stesa, tenendo porte e finestre chiuse dalle 22 in poi. Messinaservizi nelle scorse ore ha proseguito anche la raccolta straordinaria di materassi, inerti, legname e altro mobilio purtroppo abbandonato, senza alcun civico e con dannata spregiudicatezza. Un ulteriore sforzo per gli operatori che, già ridotti all'osso (al momento la Msbc opera con il 52% di personale a disposizione), devono sprecare lavoro ed energia oltre a rischiare sulla propria pelle.

