Secondo giorno consecutivo senza vittime da coronavirus, a Messina. Non era mai accaduto da quando è iniziata la lunga emergenza. Salgono invece a 327 i contagi attuali (+7 rispetto a ieri, così come i ricoveri), dato in aumento legato soprattutto al focolaio di San Marco d’Alunzio.

Il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana di Messina informa che si è registrata anche una nuova guarigione di un paziente che era risultato affetto da Covid-19: si tratta di un uomo di 76 anni, ricoverato al Policlinico "G. Martino" di Messina poco più di 3 settimane fa. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 18.

