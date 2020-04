Messina, il 'tour' dei tamponi a domicilio: "Tutti fanno la loro parte"

L'emergenza coronavirus ha un volto nascosto, ma non per questo minoritario. Una voce silenziosa, ma non per questa bisognosa di ascolto. È quella dei tanti messinesi che - vuoi perché entrati in contatto con soggetti positivi, vuoi perché rientrati da zone rosse e quindi poste in auto-isolamento, vuoi perché in quarantena su “input” del medico di famiglia - vedono accesa la spia rossa del Covid-19.

È a loro che si rivolge un servizio, altrettanto silenzioso eppure prezioso, attivato dall'Asp: quello dei tamponi “a domicilio”, o comunque esterni alle strutture ospedaliere.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE