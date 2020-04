Nel Messinese nessun ricovero per Coronavirus ma ci sono due vittime

Dopo due giorni di “respiro”, torna ad aggiornarsi la casella delle vittime da coronavirus nel Messinese.

Il bollettino ufficiale dalla Regione, che ricordiamo è aggiornato alle 11 del mattino, ha registrato il decesso di una donna di 92 anni, già affetta da altre patologie, che si è arresa al Covid-19 all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Era una delle pazienti del focolaio San Marco d’Alunzio, ospite della Rsa divenuta centro di diversi contagi.

In serata, però, le vittime sono diventate due - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola -: si è aggiunto un uomo di 86 anni, deceduto al Policlinico dove era ricoverato da circa due settimane. È un altro degli ex ospiti della casa di riposo “Come d’incanto”, il cui funebre bilancio è sempre più drammatico: sono 18, adesso, le vittime, su un totale di una settantina di contagi tra anziani e operatori. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, sono 27 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Ieri registrate due nuove guarigioni di pazienti che erano positivi: si tratta di una donna di 87 anni, ricoverata all'ospedale Papardo, e di un uomo di 55 anni, che invece si trovava al Policlinico. Le altre buone notizie sono legate al trend dei contagi, che per il momento “regge” (solo 3 in più rispetto a martedì) e soprattutto a quello dei ricoveri: nessun ricovero in più nella statistica offerta del bollettino quotidiano.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE