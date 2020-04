Coronavirus, a Messina 17 nuovi casi: tre guariti e tre decessi

Tre morti e tre guariti in più. È il quadro che emerge a Messina dall'ennesimo giorno vissuto sul fronte nella lotta la coronovirus.

Il Coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana ha comunicata la scomparsa di ulteriori due vittime: si tratta di una 92enne già affetta da altre patologie deceduta per insufficienza cardiorespiratoria al Policlinico e di un 79enne, scomparso lo scorso 26 marzo sempre al nosocomio universitario, ma che in un primo momento non era stato considerato morto a causa del Covid-19.

Nel report quotidiano contemplato anche l'uomo di 86 anni, di cui avevamo dato notizia già nell'edizione di mercoledì, scomparso sempre al “Gaetano Martino” e proveniente dalla casa di riposo “Come d'Incanto”, così come le altre due vittime delle scorse ore. Sale così a 20 il numero degli anziani che non ce l'hanno fatta dopo i giorni di isolamento nella struttura di via Primo Settembre.

Nell'elenco non è stato inserito invece la quarta vittima del “focolaio” di San Marco d'Alunzio, che ha perso la vita successivamente alla raccolta dei dati ufficiali trasmessi dal Coordinamento. Si tratta di un 82enne, precedentemente ospite di “Villa Pacis”, che si trovava ricoverato al Papardo.

Dall'inizio dell'emergenza sono pertanto 30 in totale i decessi tra città e provincia: 18 al Policlinico, 4 al “Papardo”, 7 al “Cutroni Zodda” di Barcellona e uno in una casa di cura privata di Messina. Ieri, come anticipato, si sono però registrate tre nuove guarigioni di pazienti: nello specifico tre donne di 83, 86 e 90 anni, ricoverate da circa due settimane. Le guarigioni complessive dal Covid-19, dunque, nel comprensorio messinese, salgono ora a 23. Per quanto riguarda il numero di contagiati, la conta totale in provincia segna +17 (da 330 a 347), mentre il numero di ricoverati scende di una unità.

