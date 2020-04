Incendio in un ex panificio di Letojanni, fumo denso e allarme tra i residenti

Un incendio si verificato pomeriggio in un ex panificio a Letojanni. Le fiamme si sono sviluppate verso le 15 nell’immobile, al piano terra di via Marconi, attualmente utilizzato come cantina.

Uno dei proprietari ha cercato di salvare gli oggetti che vi erano depositati, mentre il fumo denso si è disperso nell’atmosfera, facendo scattare l’allarme nei vicini, uno dei quali ha tirato fuori una bombola di gas prima che esplodesse.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco del locale dipartimento, che sono ancora impiegati sul posto. Le fiamme comunque sono state ormai spente.

