Messina, controlli straordinari delle forze dell'ordine per Pasqua e Pasquetta

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha lanciato l'hashtag “#iorustuacasa”, ma attenzione a non esagerare. Pasqua e Pasquetta all'insegna della carne e delle delizie culinarie, ma sempre senza lasciare casa, sfruttando magari le terrazze o i balconi per le consuete grigliate, senza arrecare disturbo ad altri e soprattutto evitando assembramenti. Vietato qualsiasi spostamento se non per le ormai consuete situazioni emergenziali. A garanzia che tutto avvenga nel rispetto delle disposizioni normative, le forze dell'ordine hanno già predisposto un piano straordinario di controlli. Ieri in Prefettura si è svolta una riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata a programmare idonei interventi durante le imminenti festività. Previsto un generale rafforzamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza stradale, per evitare che il periodo e la bella stagione possano determinare un allentamento delle attuali misure di isolamento sociale.

Oltre alle consuete azioni di repressione delle violazioni al Codice della Strada, saranno intensificate ancora di più le azioni di prevenzione per evitare uscite o spostamenti non ammessi verso le seconde case o per eventuali scampagnate. Al riguardo il prefetto Maria Carmela Librizzi ha rappresentato la necessità «di non abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti finora».

