Pasqua diversa per i messinesi, stasera "Scirocco" torna in onda su Rtp

Sarà una Pasqua totalmente diversa per i messinesi. Nessun pranzo con i parenti, nessuna gita sui colli o nelle seconde case. Sarà una Pasqua di ansie attaccati ai televisori ad ascoltare la conta dei morti e quella dei contagiati ma anche di speranza.

A Scirocco saremo presenti questa sera alle 20,30 per informarvi sull'andamento dell'epidemia, ad esortarvi a non mollare proprio ora, ma anche per guardare ad alcuni aspetti incoraggianti.

Avremo tanti ospiti: dal primario di chirurgia oncologica del policlinico Giuseppe Navarra, al primario di pneumologia dell'ospedale Papardo Giovanni Passalacqua, alla psicologa Rosa Angela Fabio, al capo équipe di un gruppo di lavoro dell' Università di Palermo che ha elaborato un modello statistico che fornisce la proiezione dei contagi Andrea Consiglio, allo storico Marcello Saija. Scirocco, Rtp, ore 20,30 canali 17- 517-646.

