Messinaservizi Bene Comune dona 7.200 euro alle famiglie bisognose della città

Messinaservizi Bene Comune, la società che si occupa della raccolta rifiuti a Messina, ha raccolto 7.200 euro che ha donato alla famiglie bisognose in questo difficile momento per la diffusione del Covid 19.

Raccolti 6.000 euro fra tutti gli operatori ai quali si sono aggiunti altri 1200 euro degli amministratori della società. Messinaservizi Bene Comune, per venire incontro alle esigenze dei cittadini ancora non raggiunti dalla raccolta differenziata porta a porta, ha anche effettuato diverse aperture straordinarie delle isole ecologiche dopo aver preso delle prenotazioni per smaltire carta, cartone, vetro, metalli e

plastica.

Le aperture sono state controllate, con il rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza secondo quanto previsto nelle ordinanze sindacali e dei Dpcm del governo, con un numero massimo di conferimenti giornalieri.

