Ospedale di Taormina, negativi 65 tamponi per Coronavirus del personale sanitario

Non ci sono casi di positività al Coronavirus all'ospedale di Taormina tra i 65 tamponi eseguiti al personale sanitario giovedì scorso. Ha dato, dunque, esito rassicurante la risultanza della massiccia attività di accertamento espletata giovedì scorso dall'Asp Messina al presidio di contrada Sirina, che ha riguardato medici, infermieri e personale a vario titolo impiegato presso la struttura sanitaria.

I tamponi sono stati effettuati il 9 aprile scorso, a seguito dell'avvenuto caso di positività ad un'anziana di 84 anni di Furci Siculo che si trovava ricoverata al San Vincenzo, dove nel reparto di Ortopedia era stata sottoposta ad intervento per una frattura al femore. Da qui il presidio, in linea con le vigenti direttive previste in materia, ha fatto scattare le opportune procedure di prevenzione anti-Covid19.

Tra i 65 test effettuati giovedì scorso dall'Asp Messina, si sarebbero riscontrati 4 tamponi da rifare e 3 casi da riprocessare nuovamente ma ciò potrebbe essere dovuto ad una problematica di insufficienza di materiale che può verificarsi in questo tipo di accertamenti.

