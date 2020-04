Volatili protetti imprigionati nelle gabbiette, denunciato un bracconiere a Messina

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Catania hanno scoperto, in uno stabile nel villaggio Contesse a Messina, numerose gabbie con all'interno 40 cardellini, 5 verzellini ed un fanello: tutte specie protette, tutelate sia dalla normativa nazionale che da varie Convenzioni internazionali.

La maggior parte delle gabbiette rinvenute erano di piccolissime dimensioni ed a causa delle anguste condizioni in cui erano costretti a vivere i volatili, non abituati alla cattività, 4 esemplari sono stati rinvenuti già morti. Inoltre, due cardellini sono stati ritrovati con al ventre i legacci muniti di gancio per poter essere utilizzati come richiamo vivo per la cattura di altri esemplari.

Denunciato un uomo, che era solito catturare tramite reti e trappole gli animali dal loro ambiente naturale, presumibilmente per poterli poi vendere al mercato clandestino con cospicui profitti economici. Il bracconiere è stato deferito anche per furto aggravato, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.

I volatili, a seguito del nulla osta dei servizi veterinari dell’Ospedale Veterinario dell’Università di Messina, che ne ha attestato il buono stato di salute, sono stati liberati in un luogo idoneo.

