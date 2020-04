Messina, al "Papardo" il navigatore magnetico che scova tumori di pochi millimetri

Mentre tutti i riflettori sono puntati sull'emergenza covid-19, a Messina c'è un'altra sanità che prova a non fermarsi e diventa primo caso in Europa nell'individuazione di un adenocarcinoma di appena 7 millimetri, attraverso l'utilizzo di un navigatore magnetico polmonare, una modernissima tecnologia che sfrutta i campi elettromagnetici per guidare il medico durante l'esecuzione di biopsie nei piccoli tumori periferici del polmone. È successo all'ospedale Papardo lo scorso dicembre, quando il primario di Chirurgia toracica Giuseppe Casablanca e la sua equipe, utilizzando il navigatore Spin System prodotto dall'americana Veran, sono riusciti ad individuare e campionare, con una pinza bioptica e un ago, un nodulo polmonare di 16 millimetri all'interno del quale era già presente un cancro di circa 7 mm.

La paziente di circa 72 anni è stata operata per asportare la neoplasia e successivamente non è stato necessario sottoporla né a chemio, né a radioterapia. La procedura eseguita all'ospedale Papardo, dopo sopralluoghi e verifiche del risultato, ha ottenuto la certificazione dalla casa produttrice di Spin System come primo caso in Europa di diagnosi di un tumore di così modeste entità al polmone.

