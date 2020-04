Polemica a Messina per il corteo funebre per il fratello dell’ex boss

“Nessun corteo funebre”. Vietati dai Dpcm e dalle ordinanze. Ma non se il defunto è il fratello di uno storico boss di Messina.

Così, ieri pomeriggio, tra le 15 e le 16, decine di persone hanno accompagnato il feretro con le spoglie di Rosario Sparacio, fratello di Luigi - storico personaggio di spicco del clan di Giostra -, nell’ultimo viaggio terreno dalla chiesa in cui sono stati celebrati i funerali al Gran camposanto di via Catania.

Numerosi i giovani in sella a ciclomotori e tante autovetture in marcia. Una consistente partecipazione, un centinaio tra parenti e amici in tutto.

