Coronavirus a Messina, continua trend positivo: tre contagi in più e nessuna vittima

Continua il trend più che positivo dei dati relativi al coronavirus nel Messinese. Solo tre contagi in più (357 in totale), nessun nuovo ricovero (siamo fermi a 134), nessuna nuova vittima (il totale finora è di 35). Ad aumentare, e per fortuna, sono solo le guarigioni.

Il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana, infatti, informa che si sono registrate 4 nuove guarigioni di pazienti risultati affetti da Covid-19: un uomo di 49 anni al Policlinico (paziente Irccs); due donne di 76 (focolaio di San Marco d’Alunzio) e 82 anni e un uomo di 88 all'ospedale "Papardo".

Questi ultimi due erano ospiti della casa di riposo di Messina “Come d’incanto”. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 44.

© Riproduzione riservata