Furci Siculo, titolare di un market trova denaro per terra: ignoto il proprietario

Ammirevole gesto del titolare del supermercato Speed Market, ubicato sulla centrale via IV Novembre, nel cuore di Furci. Sabato, dopo la chiusura, le commesse addette alla pulizia hanno rinvenuto per terra una somma di denaro e l’hanno consegnata al titolare del locale. Ieri, pur essendo il supermercato chiuso, il responsabile Antonino Nania ha telefonato in redazione, raccontandoci di questo episodio impegnandosi a ridare i soldi a chi li ha persi.

“E’ difficile sapere chi ha smarrito la somma – ha dichiarato Nania – , abbiamo una clientela che va da Scaletta a Letojanni, però con questo articolo avremo modo di individuare la persona e consegnare il denaro. E’ possibile che si tratti di un modesto cliente che teneva questa somma per pagare qualche altra cosa e che involontariamente sarà scivolata dalla tasca e finita per terra. Ora tramite la Gazzetta del Sud, il giornale che tutti leggono nella nostra provincia, è possibile che l’interessato legga l’articolo e si presenti al supermercato”.

Il titolare del market ha voluto scoraggiare eventuali sciacalli: “Ovviamente all’interno del locale ci sono le telecamere che registrano il flusso della clientela per cui una volta rintracciata la persona metteremo a disposizione la nostra registrazione”. La somma trovata non è stata quantificata.

