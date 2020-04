Incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania nei pressi di Petralia Sottana. Un autocarro ha sbandato e ha occupato l’intera carreggiata che in direzione Palermo è chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza.

L’incidente si è verificato in territorio di Petralia Sottana. Due persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas.

