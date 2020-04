Sant'Agata Militello, il Covid Hospital si farà: parere favorevole ai lavori

Covid Hospital a Sant'Agata di Militello, si va avanti. Il coordinamento dell'emergenza, istituito in seno al Policlinico di Messina, diretto da Giuseppe Laganga, dopo lo scontro tecnico-istituzionale dei giorni scorsi con la direzione sanitaria dell'ospedale, ha proceduto con la delibera di affidamento dei lavori e, secondo quanto si apprende, nelle prossime ore - non è escluso già nella giornata odierna - dovrebbe avere inizio la realizzazione dei percorsi per l'area Covid. Lavori aggiudicati dall'impresa barcellonese Fazio Antonino per 49,743 euro oltre iva, a fronte di un importo a base d'asta per lavori di 74.856,82 euro, ed un appalto complessivo, comprese somme a disposizione ed economie di gara, che ammonta a 96.565,30 euro.

La delibera di affidamento dell'11 aprile specifica quindi il parere positivo del servizio igiene ambienti di vita (Siav) dell'unità di igiene edilizia pubblica e privata dell'Asp, le figure tecniche di riferimento per l'esecuzione delle opere ed il cronoprogramma degli interventi. In particolare sono previsti due step esecutivi: il primo, per la realizzazione dei percorsi Covid con 38 posti letto per degenti con tempi di esecuzione contrattuali entro 11 giorni dalla consegna; il secondo, per la realizzazione dei quattro posti di terapia intensiva, previsti in 40 giorni e comunque entro il 31 maggio, oggetto di un secondo affidamento da circa 180 mila euro, per il cui progetto sono già stati svolti i sopralluoghi.

