Incidente a Palermo, un morto e tre feriti nello scontro tra auto e bus

Una persona è morta un incidente stradale che si è verificato in via Messina Marine, a Palermo. Altre tre persone avrebbero riportato ferite più lievi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autobus e due auto.

Sul posto gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. La Polizia Municipale informa che a causa dell'incidente il tratto di strada da via Laudicina a via XXVII Maggio è chiuso al transito.

Le auto provenienti dalla direzione Villabate sono deviate su via Laudicina, via Di Vittorio o Corso dei Mille. Le auto provenienti dalla direzione opposta sono deviate in via XXVII Maggio, via Sacco e Vanzetti, viale Giuseppe Di Vittorio o Corso dei Mille.

