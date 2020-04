Messina Family Card, lunghe code e assembramenti per presentare domanda

Lunghe file questa mattina nelle sedi delle sei circoscrizioni cittadine per l’accesso alla Messina Family Card. Sono già oltre 7500 le domande presentate in soli tre giorni. Ma questa mattina erano decisamente più del solito i cittadini che attendevano di compilare la loro istanza insieme ai funzionari dei quartieri.

In particolar modo nella quarta circoscrizione decine di persone attendevano il loro turno sul marciapiede di viale San Martino. Nella quinta circoscrizione sono dovuti intervenire anche i vigili urbani per riportare ordine e calma fra coloro che attendevano il loro turno in strada.

La via più breve per ottenere la Messina Family Card resta quella della iscrizione online. nelle sedi dei quartieri dovrebbero andare solo Coloro i quali non dispongono di una connessione Internet. Ieri le sei circoscrizioni hanno lavorato 250 domande.

