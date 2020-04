Donna uccisa nel Palermitano, era scomparsa da casa due giorni fa

Omicidio nel Palermitano. Il corpo senza vita di Maria Angela Corona, 47 anni, è stato ritrovato senza vita nelle campagne tra Bagheria e Ciminna. La donna era scomparsa due giorni fa da casa a Bagheria.

Erano in corso le ricerche e questa mattina è stato scoperto il cadavere. Nel luogo sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese.

A presentare la denuncia di scomparsa ieri era stato il compagno della donna. Il corpo trovato in un dirupo nella strada provinciale 16 che collega Casteldaccia a Bagheria. Non è ancora chiaro come la vittima sia stata uccisa. Gli inquirenti stanno indagando in tutte le direzioni, compresa quella di una lite in ambito familiare sfociata nel sangue.

