Emergenza Coronavirus a Messina, il prefetto convoca una riunione straordinaria

Al fine di effettuare un approfondimento sulla situazione economico-sociale della città sempre più critica, dopo oltre quaranta giorni di emergenza covid-19, il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha convocato per il 20 aprile una riunione straordinaria del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale sono invitati a partecipare il sindaco di Messina, il presidente della camera di commercio, tutte le associazioni datoriali e imprenditoriali e le organizzazioni sindacali.

Si farà il punto su tutto quello che è stato messo in campo da stato, regione e comune, sulle criticità più gravi, sui controlli volti a tutelare i presidi di legalità contro possibili tentativi delle mafie di inserirsi nel business della gestione dell'emergenza e della futura "ricostruzione" del tessuto socio-economico. Il Prefetto, in una nota diramata a tutte le isituzioni e agli enti territoriali, ricorda i punti principali del nuovo decreto del governo entrato in vigore l'11aprile, con cui si sono prorogati al 3 maggio i termini delle restrizioni ma si è consentita anche la riapertura di alcune attività produttive e categorie specifiche di esercizi commerciali.

Intanto, proprio sui temi economici, ieri si è registrato un duro affondo del sindaco nei confronti del presidente della camera di commercio Ivo Blandina. De luca ha accusato l'ente camerale di essere stato assente finora e ha rifiutato il confronto se non nella sede istituzionale della città, cioè il comune. Ma lunedì le parti si dovranno sedere allo stesso tavolo indetto dalla prefettura.

