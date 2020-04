Nuova vittima del Coronavirus nel Messinese, morto un 45enne a Barcellona

C'è una nuova vittima del Coronavirus nella provincia di Messina. Presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, dove si trovava ricoverato, è deceduto un uomo di 45 anni, già affetto da altre gravissime patologie e risultato positivo al Covid-19.

Dall'inizio dell'emergenza sono pertanto 38 in totale i decessi di persone affette da Coronavirus in città e provincia. Al contempo, si sono registrate due nuove guarigioni di pazienti ricoverati per Coronavirus all’ospedale “Papardo” di Messina.

Si tratta di due donne di 70 e 49 anni. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 48. In totale, i contagi salgono a 370 (da 366), in linea il dato sui ricoveri (ieri 132, oggi 133).

