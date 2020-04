La lacrime di Giampilieri, la Chiesa di Messina: "Non sono le statue a fare i miracoli"

"La Madonna piange, sì, ma non con le statue. Piange perché fa proprio il dolore delle persone in carne ed ossa. Ed è questo quello che fa anche la chiesa: non sono le lacrime di una statua, ma la vicinanza a chi è stato colpito da questa pandemia, a tutti noi, soprattutto agli ultimi e ai più deboli, ai nostri anziani, a tutte le vittime di questo virus". Il vescovo ausiliare di Messina, monsignor Cesare di Pietro commenta così, a nome anche dell'arcivescovo Giovanni Accolla, le vicende di Giampilieri Marina e l'ultima presunta lacrimazione della statua della Madonna nella casa della signora Pina Micali.

"Non è vero che la chiesa non si sia mai pronunciata - chiarisce il vescovo - su questa vicenda che dura da oltre 30 anni. Ci sono state commissioni di inchiesta, il giudizio è che non si è riscontrato carattere di soprannaturalità a questi eventi. La chiesa non ha dato assenso a che nella cappella realizzata a Giampilieri vengano celebrate messe. Poi, che sia un cenacolo di spiritualità e di preghiera del rosario, va bene. L'importante, lo ribadisco, è capire che non sono le statue a piangere e a fare miracoli, sono le persone che soffrono e la nostra capacità di condividere e alleviare queste sofferenze".

