Mirto, l'ex macello comunale cambia volto: da deposito per attrezzi a biblioteca

È massimo l'impegno della giunta comunale di Mirto che proseguirà oltre i cinque anni di mandato, visto che, al voto, si andrà tra ottobre e dicembre prossimi. Dopo il finanziamento di 1 milione e 240 mila euro ottenuto per la sistemazione della chiesa Madre di Maria Santissima Assunta, l'amministrazione ha approvato la delibera per attivare la procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex mattatoio comunale, da destinare a biblioteca. La procedura sarà attuata, attraverso la modalità telematica della Centrale di Committenza Asmel Consortile, delegando alla stessa il procedimento d'appalto che sarà svolto con il criterio del minor prezzo. La somma che dovrà essere impiegata per la gara ammonta a 1.830 euro e il costo complessivo del progetto esecutivo dei lavori dell'ex mattatoio comunale sarà di 970.000 euro.

Il progetto esecutivo consta di una relazione tecnico-illustrativa che descrive e presenta gli interventi da attuare. L'immobile che sarà destinato alla nuova biblioteca è situato tra le vie Ugo Bassi e Messina: l'immobile, originariamente, era utilizzato come macello comunale mentre, oggi è utilizzato dal comune come deposito per attrezzi e per i mezzi comunali. L'intervento ha una duplice finalità sociale e culturale. Punta infatti a creare un punto di aggregazione attraverso la realizzazione di una biblioteca.

