Policlinico Messina, accelerazione sui tamponi: se ne analizzeranno 350 al giorno

A Messina potrebbe essere ad una svolta il tormentone tamponi. E con quella che sembra più di una soluzione... tampone, appunto. Da giorni, ormai, è emerso come il vero problema, nel sistema di “gestione” dell'emergenza coronavirus, è quello dei tempi di processazione dei tamponi. Esiti arrivati dopo anche un mese, test di cui non si conoscono ancora i risultati, “provette” in coda, assenza di reagenti: tanti i nodi venuti al pettine, che però sembrano sul punto di essere sciolti. Ieri il Policlinico ha fatto il punto della situazione, spiegando che, con la piena ripresa dell'attività anche negli altri laboratori della città e della provincia e con l'ampliamento del servizio grazie alla disponibilità di alcune strutture private, è stato ormai smaltito l'arretrato dei tamponi rino-faringei.

«Dall'inizio dell'attività, il 13 marzo scorso - spiega l'ingegnere Rosanna Intelisano, responsabile del controllo di gestione del Policlinico - abbiamo effettuato 3.373 tamponi, di cui circa 400 positivi, 66 indeterminati e tutto il resto, fortunatamente, negativi. Il nostro laboratorio ha lavorato e continua a lavorare h24 e sette giorni su sette. Per implementare il servizio, inoltre, ci siamo avvalsi di alcuni laboratori privati accreditati, due a Catania e uno a Messina, che complessivamente hanno processato altri 1.200 tamponi. A pieno regime, con l'apporto delle strutture private, siamo riusciti ad analizzare quasi 500 casi al giorno". "Solo i nostri macchinari possono garantire mediamente 150 esami, ma in questi giorni siamo arrivati anche a quota 200». Previsto anche un ulteriore potenziamento: «Entro fine mese la capacità del nostro laboratorio arriverà ad almeno 350 tamponi giornalieri». Presto anche i test sierologici, «una volta che arriverà il via libera - conclude Intelisano - da parte dell'assessorato regionale alla Salute».

