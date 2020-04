Barcellona, in tilt il sistema fognario: lungomare ammorbato

In tilt il sistema di sollevamento della rete fognaria di Barcellona che scorre adiacente al lungomare di Calderà e di Spinesante, per poi raggiungere l'impianto di depurazione di contrada Cantoni realizzato in riva al mare. Da oltre tre giorni, dal “troppo pieno” sgorgano liquami fognari che si riversano lungo la spiaggia, e persino nell'alveo del torrente Longano, tanto da formare alla foce un'area lacustre di acque bianche frammiste a maleodoranti liquami fognari. La mancanza di un sistema di controllo che doveva essere strumento essenziale della pianificazione della rete fognaria, ha costretto nel fine settimana gli abitanti della zona a segnalare anche attraverso i social la grave situazione ambientale creatasi sull'arenile ed in particolare alla foce del Longano trasformata una fogna a cielo aperto.

Della vicenda, la stessa Procura della Repubblica di Barcellona ha chiesto al Comune una relazione su quanto accaduto. Solo nella tarda mattinata di ieri l'intervento del Servizio idrico integrato di cui è dirigente l'ingegnere Carmelo Perdichizzi, che con il tecnico del consorzio “Mar, società cooperativa”, con sede in provincia di Napoli che ha in gestione la manutenzione della rete fognaria comunale, avrebbe individuato il malfunzionamento di pompe di sollevamento che hanno provocato la fuoriuscita dai punti di “troppo pieno” dei liquami fognari destinati al depuratore. Da ieri i tecnici sono al lavoro per stabilizzare il funzionamento del sistema che risulta intasato.

