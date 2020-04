Messina, furti in tre parrocchie in pochi giorni: rubati oggetti sacri

Tre furti in altrettante parrocchie del comprensorio centro-sud di Messina, nel giro di pochi giorni. Nella notte tra lunedì e martedì i ladri sono entrati in azione nella chiesa di Santa Maria di Gesù di Provinciale, il giorno prima alla chiesa di San Giacomo di via Buganza, mentre il giorno alla chiesa di Maria SS. Consolata, don Orione, di viale San Martino.

Sottratte di oggetti sacri ma non solo. Episodi spiacevoli che in questo momento così delicato, in cui probabilmente la povertà e le condizioni economiche precarie si fanno sentire ancora di più, assumono un significato ancora più drammatico.

Nei confronti delle tre comunità parrocchiali, ricadenti tutte nel territorio della Terza Circoscrizione, ha espresso solidarietà e vicinanza il presidente del Quartiere, Lino Cucè: «Siamo vicini ai parroci, vittime di questo ignobile gesto. E al contempo comunico la disponibilità mia e di tutti i consiglieri a renderci utili dinnanzi a qualunque richiesta. Allo stesso tempo, chiediamo alle forze dell'ordine di indagare a fondo, visto che non si è trattato di un fatto sporadico ma di tre furti in chiese effettuati in un breve arco temporale».

