Coronavirus a Messina, c'è una nuova vittima: era ospite della casa di riposo "Come d'incanto"

Calano i dati sui contagi e i ricoveri, aumentano le guarigioni (tra le quali quella della donna di 100 anni dimessa stamattina dal Policlinico). Ma c'è anche una vittima: una donna 92 anni, ospite anche lei della casa di riposo “Come d'incanto”, ricoverata all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

Dall'inizio dell'emergenza sono pertanto 43 in totale i decessi legati al coronavirus. Al contempo, si sono registrate 5 nuove guarigioni di pazienti affetti da Covid, due dei quali sono stati dimessi: la centenaria di Capizzi, appunto, al Policlinico; all'ospedale Papardo un uomo di 61 anni e 2 donne di 86 e 77 anni; all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona un uomo di 32 anni.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 64. Migliorano, dunque, i dati sui contagi (408, quattro in meno rispetto a ieri) e sui ricoveri (120, tre in meno rispetto a ieri).

© Riproduzione riservata