Coronavirus a Messina, in calo contagi e ricoveri ma c'è una nuova vittima

Giornata con numeri record, per Messina e la “battaglia” contro il Coronavirus. In un solo giorno, sono 11 i contagi in meno (da 408 a 397), addirittura è di 17 il calo dei ricoveri (da 120 a 103), ben 14 le guarigioni in più (da 64 a 78). I dati migliori da quando è iniziata l'emergenza.

La peggiore delle note stonate, però, arriva dal +1 del dato sulle vittime: il 44esimo decesso da Coronavirus è quello di una donna di 94 anni, già affetta da altre patologie, morta al Cutroni Zodda di Barcellona. Si tratta, purtroppo, della settima vittima tra gli ospiti della rsa “Villa Pacis” di San Marco d'Alunzio.

Questo il dettaglio delle 14 nuove guarigioni, con conseguenti dimissioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19: 9 al Policlinico (3 donne rispettivamente di 90, 89 e 83 anni; 6 uomini di 89, 86, 83, 82, 65 e 37 anni); 4 all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona (3 donne rispettivamente di 88, 83, e 72 anni; un uomo di 74 anni); una all'ospedale Papardo (un uomo di 88 anni). Si sono inoltre registrate 4 dimissioni di pazienti che già nei giorni precedenti erano stati dichiarati guariti.

