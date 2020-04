Rifiuti a Messina, domani conferimenti regolari: riaprono altre due isole ecologiche

Messinaservizi comunica che domani, venerdì 24 aprile, non è considerato come giorno prefestivo e si conferiscono regolarmente sia i rifiuti indifferenziati nei cassonetti, sia quelli differenziati, con i diversi materiali come da giorno segnato in calendario, nelle zone già raggiunte dal servizio.

Diversamente sabato 25 aprile non si conferisce nessun rifiuto differenziato o indifferenziato perché giorno prefestivo.

Il servizio come sempre riprenderà poi regolarmente domenica 26 aprile. Ricordiamo inoltre, che dalla prossima settimana saranno aperte tutte le isole ecologiche in modalità controllata. Oltre a quelle di Gravitelli, Pistunina e Tremonti apriranno anche quelle di Giampilieri, Pace e Spartà. Per poter conferire sarà sempre necessaria la prenotazione chiamando i seguenti numeri: 333-6154097 dalle 7:00 alle 15:00; 333-6154086 dalle 15:00 alle 23:00.

