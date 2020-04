Coronavirus a Santa Teresa, da oggi esercizi commerciali aperti fino alle 20

Lieve allentamento delle misure restrittive, da oggi, a Santa Teresa, per gli esercizi commerciali. Da questa mattina è infatti in vigore una nuova ordinanza firmata ieri dal sindaco Danilo Lo Giudice, che prevede prescrizioni meno stringenti per titolari e clienti delle attività cittadine e rimuove alcuni obblighi e divieti previsti nelle ordinanze del 20 e 23 marzo, che di conseguenza vengono revocate.

In particolare, l'ultimo provvedimento elimina i limiti di orario di apertura imposti in precedenza, ossia dalle 8 alle 19 per gli esercizi di vendita dei generi alimentari e dalle 8 alle 14 per le altre tipologie di negozi la cui apertura è consentita dal Governo.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE