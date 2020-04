Dramma nell'Agrigentino, bimba di un anno muore di polmonite: inchiesta per omicidio colposo

Una bimba di 1 anno è deceduta per una polmonite al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento. I medici hanno eseguito il tampone post mortem per accertare se sia rimasta vittima del coronavirus.

La piccola, figlia di immigrati, era stata già ricoverata, circa 10 giorni fa, presso il reparto di Pediatria.

Dopo la cura di antibiotici alla quale aveva risposto bene e il tampone Covid-19 che è risultato negativo, appena guarita è stata dimessa. La bimba dopo alcuni giorni aveva avuto nuovamente la febbre.

Il procuratore Luigi Patronaggio ha disposto immediati accertamenti sul caso e l’acquisizione della cartella clinica per fare luce sull'episodio. Patronaggio ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola. Il fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo - si procede, al momento, contro ignoti - è stato affidato al pubblico ministero Gloria Andreoli che ha disposto l’esame autoptico per martedì.

In prima battuta il procuratore capo aveva disposto l'acquisizione preliminare della cartella clinica della piccina - un anno appena - morta ieri pomeriggio.

