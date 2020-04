Messina, spari alla Smart di Mili San Marco: fermato un 23enne

Quelli della Mobile da subito avevano visto giusto. Il movente degli spari alla Smart, l'episodio di martedì pomeriggio, poco dopo le 16, a Mili San Marco, era passionale. E ieri sera poco dopo le 20 hanno chiuso il cerchio.

In centro, dopo che per 48 ore s'era reso irreperibile, hanno rintracciato e bloccato il 23enne che è ritenuto l'attentatore. Il ragazzo, Manlio Lo Piano, è attualmente in stato di fermo. A quanto pare il ragazzo fermato aveva in corso un processo per stalking nei confronti della ragazza cui è riferibile la Smart, la sua ex, con divieto di avvicinamento.

Le ipotesi di reato contestate sono quelle di danneggiamento aggravato, detenzione e porto illegali di arma.

