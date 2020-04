Oltre mille mascherine distribuite nella quarta municipalità di Messina

Oltre mille mascherine per la quarta municipalità di Messina. Nella ricorrenza della festa patronale di San Francesco di Paola, santo della carità, è stata consegnata la seconda tranche di mascherine su iniziativa promossa dal presidente Alberto De Luca con la disponibilità della parrocchia Santa Maria dell’Arco. Il comitato dei commercianti ambulanti ha offerto i tessuti e il presidente De Luca parte dell’occorrente.

Le hanno confezionate dieci operatrici del laboratorio di maglia e cucito del Centro Magnificat con sede in Piazza Castronovo. Ogni mascherina è stata realizzata secondo il modello chirurgico in tessuto lavabile a doppio velo per permettere l’inserimento di pellicola o altro materiale filtrante. Si è scelto di consegnare tutte le mascherine alla Circoscrizione per dare precedenza a chi ne ha maggior bisogno. Le stesse operatrici del laboratorio stanno organizzando come proseguire il lavoro secondo esigenze del territorio parrocchiale.

Nei giorni scorsi erano state consegnate al Presidente Alberto De Luca le prime 300 mascherine. “Ringrazio infinitamente tutte le persone che ci hanno permesso di avere 1000 mascherine in più da donare alla popolazione - dice De Luca -, da 25 giorni stiamo facendo tutto il possibile per dotare ogni nucleo familiare di una mascherina e fino ad oggi a siamo riusciti a fornire dispositivi di protezione individuale a circa 5000 famiglie.”

Il servizio di consegna a domicilio delle mascherine volge al termine, infatti la IV Municipalità svolgerà tale opera di volontariato fino al 30 aprile. Si stanno valutando altri sistemi di distribuzione per la cosiddetta fase due, ovvero dopo il 4 maggio.

