Tir si ribalta in autostrada tra Fiumefreddo e Giardini Naxos, ferito l'autista

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos, all'altezza del km 45 sulla A18 in direzione Messina, in territorio di Fiumefreddo. A quanto risulta, un'autocisterna contenente ossigeno, mentre percorreva l’autostrada in direzione Catania, avrebbe perso il controllo ribaltandosi. Immediato l'arrivo sul posto della Polizia Stradale di Giardini Naxos.

L'uomo che si trovava alla guida del del tir è stato trasportato in ospedale, al presidio San Vincenzo di Taormina. La PolStrada ha avviato, nel frattempo, gli accertamenti su quanto accaduto, con i relativi rilievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e si è reso necessario bloccare il transito autostradale, da Fiumefreddo, il transito per effettuare lo spostamento e la rimozione del mezzo dalla sede stradale.

