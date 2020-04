Coronavirus a Messina, da martedì il Comune è pronto a pagare le bollette

Finita la spesa, il Comune di Messina passa alle bollette. A buon ritmo prosegue la manovra contro l'emergenza Covid che ha già distribuito oltre un milione di euro tramite i “voucher” per andare al supermercato, e ora ne prepara altri quattro per le utenze.

Da martedì infatti, se non ci saranno novità dalla Regione siciliana che potrebbe modificare i requisiti per l'accesso ai fondi che ha messo a disposizione, il Comune è pronto a pagare le bollette di acqua, energia elettrica e gas metano (le bombole da cucina sono già considerate bene primario e rientrano nella Family Card) a chi si trova ancora in difficoltà.

