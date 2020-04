Formazione a distanza, gli studenti di Taormina diventano guide turistiche

A Taormina gli studenti diventano guide turistiche della città grazie alla didattica a distanza. Il progetto rientra nell’ambito della rubrica #LaScuolaNonSiFerma, pubblicata sul sito del Miur.

"In didattica a distanza - sottolinea una nota del Ministero dell’Istruzione -, l’Istituto Salvatore Pugliatti in Sicilia promuove la sua città: Taormina. Un progetto di promozione turistica che ha coinvolto i futuri operatori del settore turistico ed enogastronomico in lezioni di approfondimento, accompagnate dal laboratorio di accoglienza turistica".

"Nella prima parte, gli studenti hanno analizzato il territorio e individuato i siti d’interesse, sia dal punto di vista artistico e architettonico che enogastronomico. Nella seconda parte, con il tutoraggio dell’insegnante, i ragazzi hanno formulato un messaggio promozionale per la propria città. Bravi ragazzi!#LaScuolaNonSiFerma", conclude la nota.

