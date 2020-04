Record di guariti dal Coronavirus a Messina ma c'è ancora una vittima

Si fa luce, finalmente, sulla "platea" di malati di Covid-19 non ospedalizzata. È quanto emerge dal primo screening effettuato in queste settimane regala una nuova giornata record per Messina e la sua battaglia al Coronavirus.

È proprio tra chi la propria positività al Covid-19 l'ha fronteggiata in casa che giunge il dato più importante: 26 guarigioni dall'inizio dell'emergenza, che aggiungendosi agli 83 finora computati tra i guariti perché dimessi dai vari ospedali, porta a 109 il totale. Un dato che fa crollare il numero degli attuali contagiati: dai 403 di ieri a 376.

E mantiene abbondantemente sotto quota 100 il computo dei ricoveri, che adesso sono 93, in virtù della dimissione di un paziente che era già stato dichiarato guarito e, purtroppo, della vittima numero 48 di questa emergenza. Si tratta di una donna di 82 anni, deceduta all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, dove si trovava ricoverata, già affetta da gravi patologie, risultata positiva al Covid-19.

È la 26esima vittima tra gli ospiti della casa di riposo "Come d'incanto", che rappresenta sempre di più il focolaio più drammatico dell'emergenza coronavirus a Messina.

