Messina, Atm rinforza tre linee e chiede più controlli su chi si sposta coi bus

Corse aggiuntive su alcune linee del Trasporto pubblico di Messina, per rispettare le direttive sulla sicurezza ed evitare assembramenti. Sono tre le tratte che Atm in liquidazione ha potenziato a seguito di un monitoraggio delle presenze di passeggeri sui bus.

Per evitare assembramenti sui mezzi aziendali, nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro e della capienza massima del 40% di passeggeri a bordo, l'Azienda ha così inserito nuove corse in aggiunta a quelle già in esercizio: linea 8/9 partenza da capolinea Cavallotti alle 10,50 e San Filippo Superiore alle 12,05; linea 10/12 capolinea Cavallotti alle 11,50 e Bordonaro Inferiore alle 12,50; linea 18/19 capolinea Cavallotti alle 11,50 e San Michele alle 12,50.

