Messina, sinergia Corte d'Appello-Esercito: dal 3 maggio sanificazione uffici giudiziari

La Corte d’appello in sinergia con l’Esercito avvia una fase di igienizzazione di tutti gli uffici giudiziari di Messina dal 3 al 17 maggio, dopo i primi interventi dei giorni scorsi a seguito delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. E saranno come sempre i Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata Aosta ad agire, a seguito di una interlocuzione con il presidente della Corte d’appello Michele Galluccio.

Nelle scorse settimane gli uomini dell’Esercito hanno effettuato per esempio un intervento massiccio a Palazzo Zanca, con la sanificazione dei luoghi aperti al pubblico e di quelli in uso ai dipendenti del Comune, nonché delle aree promiscue. A maggio i disinfettori dell’Esercito effettueranno un analogo intervento al Palazzo di giustizia e negli altri uffici giudiziari, per igienizzare e abbattere la carica microbica ambientale in uffici, corridoi e androni frequentati dagli operatori del comparto giustizia, nonché dal pubblico.

Ecco il calendario degli interventi. 3 maggio:, Palazzo di giustizia di Messina (Corte d’appello - Procura generale - Tribunale - Procura della Repubblica); Ufficio Formazione del personale; archivio Procura Repubblica - Presidio Cisia - Sezione P.g. Polizia municipale - Ufficio spese di giustizia e recupero crediti Tribunale - Ufficio spese di giustizia e recupero crediti Corte d’appello - Ufficio Contabilità.

10 maggio: Tribunale di Sorveglianza, Tribunale e Procura per i minorenni. 17 maggio: Sezione P.g. carabinieri e Polizia di Stato, Sezione P.g. Guardia di Finanza, Sezione Lavoro Tribunale - ufficio Giudice di Pace, Sezione Lavoro Corte d’appello - Unep.

© Riproduzione riservata