Coronavirus, terzo giorno consecutivo con "contagi zero" a Messina

Terzo giorno consecutivo con “contagi zero” a Messina. E soprattutto, secondo consecutivo senza vittime.

Sono sempre più positivi i numeri della battaglia al coronavirus nel Messinese: oggi si sono registrate 5 nuove guarigioni, e conseguenti dimissioni, di pazienti ricoverati e risultati affetti da Covid 19. Al Policlinico tre donne rispettivamente di 92, 76 e 70 anni (due ex pazienti Irccs, una della casa di riposo San Martino; all'ospedale di Barcellona una donna di 21 e un uomo di 62 anni.

In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 sono ora complessivamente 117, 26 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare. In totale, gli attuali positivi sono 368, cinque in meno, appunto, rispetto a ieri. Rimane fermo a 48 il computo delle vittime.

