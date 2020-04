Furci Siculo, titolare di un market trova denaro per terra: individuato il proprietario

«Grazie alla “Gazzetta del Sud” abbiano trovato la persona che aveva smarrito una ingente somma di denaro nel nostro locale. Ma ora il problema è un altro: telefonano sempre persone che affermano di essere loro ad aver perso i soldi». Antonino Nania, titolare col figlio del supermercato “Speed Market”, ubicato nel centro storico di Furci Siculo, racconta i disagi cui va incontro giornalmente. «I soldi trovati sono stati consegnati al proprietario - ha raccontato Nania - un operaio di Furci Siculo. La sua compagna ha letto l'articolo sulla “Gazzetta del Sud” e poi, insieme, sono venuti nel locale. Abbiano controllato le immagini della telecamera che combaciavano perfettamente con l'interessato».

In effetti l'operaio aveva incassato la paga di una settimana di lavoro e mentre pagava alla cassa del supermercato la somma è scivolata fuori della tasca, cadendo per terra. Alla chiusura il portafoglio è stato rinvenuto dagli addetti alle pulizie e consegnato al proprietario del locale che, immediatamente, ha avviato le ricerche del legittimo proprietario. Restituito il malloppo sono cominciati, però, i disagi per l'onesto imprenditore. "Pur avendo consegnato la somma all'operaio «continuano ad arrivare telefonate - ha dichiarato Nania - e sono tutte persone che hanno perso soldi, che hanno smarrito il portafoglio. E vogliono venire nel locale per sapere a chi sono andati gli euro trovati, quanti erano e di che taglia. Insomma, ho fatto il mio dovere ma ho perso la tranquillità».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE